الكويت.. رفع الحصانة عن النائب المسيء للسعودية

وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي بأغلبية أعضائه. وأفاد مراسل "العربية" بأن النواب الذين حضروا بلغ عددهم ٤٦، وقد وافق ٤١ عضوا على رفع الحصانة في حين رفضها 5 فقط.

يأتي ذلك، بناء على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن دشتي للتحقيق معه في دعوى رفعتها ضده السفارة السعودية لدى الكويت، بعد إساءته للسعودية وقيادتها والتطاول عليها والتحريض ضدها من خلال عدة تصريحات له في وسائل الإعلام.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت قد أوصت في تقريرها ال37 خلال اجتماعها الذي عقد في 13 مارس الجاري بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي مشيرة إلى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية.

وأوضحت اللجنة أن النائب العام تلقى كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب دشتي وفي مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير الماضي قام بالتهجم والإساءة إلى المملكة والتحريض ضدها، بحسب ما نقلت وكالة "كونا" الرسمية.

وبين التقرير بحسب كتاب وزارة الخارجية أن المشكو في حقه سبق أن أجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) في 24 مايو 2015 ومقابلة أخرى على قناة (المنار) في 20 أبريل 2015 أساء خلالهما للسعودية حيث أرفق بالبلاغ تفريغا للمداخلة والمقابلات التلفزيونية.

