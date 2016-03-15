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مرايا .. حزب الله والقاعدة غرام وانتقام

المصدر: العربية نت
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حزب الله اللبناني، وتنظيم القاعدة وجهان لعملة واحدة يجمعهما الإرهاب والعداء للسعودية، لم يمنعهما الاختلاف المذهبي من التعاون والتواصل في تأسيس العمليات الإرهابية المشتركة. في حلقة جديدة من مرايا يبحث الزميل مشاري الذايدي عن أوجه الشبه والعلاقة بين تنظيم القاعدة وحزب الله.

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