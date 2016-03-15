مقدونيا تعيد نحو 600 مهاجر إلى اليونان

قال مسؤول في شرطة مقدونيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده أعادت نحو 600 مهاجر إلى اليونان بعد أن عبروا الحدود، أمس الاثنين.

وأضاف أن معظم المهاجرين أعيدوا في شاحنات إلى اليونان، أمس الاثنين، أو أثناء الليل.

وكان مئات المهاجرين قد غادروا مخيما يونانيا مؤقتا وساروا لساعات في طرق طينية وعبروا نهرا أمس الاثنين، لتجاوز سياج حدودي والعبور إلى مقدونيا لكنهم اعتقلوا هناك.

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع اليوناني ديميتريس فيستاس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي ما إذا كان المهاجرون الذين غادروا المخيم وعبروا إلى مقدونيا أمس قد تمت إعادتهم إلى اليونان.

وأضاف للتلفزيون اليوناني عندما طلب منه التعليق على الأمر "ما أعرفه هو أن أي إجراء سيتم من خلال الوسائل الدبلوماسية المعتادة".