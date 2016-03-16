أردوغان يحث على رفع الحصانة عن نواب مؤيدين للأكراد

حثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرلمان الأربعاء على رفع الحصانة القضائية "سريعاً" عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وذلك بعد3 أيام على اعتداء انتحاري في أنقرة نسبته السلطات إلى المتمردين الأكراد. وقال أردوغان أمام نواب محليين في أنقرة "علينا الانتهاء سريعا من مسألة الحصانة".

وأضاف "اعذروني لكنني لم أعد أعتبر أعضاء حزب يعمل على أنه واجهة للتنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني المحظور) على أنهم عناصر شرعيون في الساحة السياسية".

وكانت الحكومة التركية تقدمت سابقاً بطلب أمام البرلمان لرفع الحصانة عن خمسة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي الذي أطلقت السلطات التركية ملاحقات بحقه بتهمة "الدعاية الإرهابية".

ويعتبر أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد الانتخابات التشريعية في الأول من يناير، واجهة لحزب العمال الكردستاني وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي بشدة.

ودعا أردوغان مجدداً إلى توسيع نطاق تعريف الجرائم الإرهابية لتشمل "الشركاء" من رجال السياسة والمفكرين والصحافيين. وكرر أن "الإرهابيين ليسوا فقط من يشهرون الأسلحة بل أيضا من يحملون قلماً".

وصعدت تركيا هجومها ضد المتمردين الأكراد في جنوب شرقي البلاد التي شهدت أشهرا من الاشتباكات، كما فرضت السلطات التركية حظر التجول على مدار الساعة على العديد من بلدات المنطقة عقب انهيار الهدنة الهشة العام الماضي.