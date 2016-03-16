الأردن: كاميرات مراقبة سترصد الأمن في المسجد الأقصى

اعتبرت الحكومة الأردنية الأربعاء أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة سيثبت أن إسرائيل هي من تقوم بخرق الوضع القائم، وذلك بعد أن اعتبرت مصادر إسرائيلية أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الدولة العبرية.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن "الكاميرات ستوثق وتثبت للعالم بأكمله بأن إسرائيل (هي من) تقوم بخرق الوضع القائم وأن ادعاءاتها بالحفاظ على الوضع القائم باطلة".

واضاف المومني في تصريحات اوردتها وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا)، ان "الكاميرات التي سيتم تركيبها ستعمل على تغطية مسار اقتحامات المتطرفين وبالتالي وضع حد لهذه الاقتحامات".

وتابع أن "تركيب الكاميرات سيدحض مزاعم القوات الإسرائيلية التي طالما ادعت بأن ما تسميه الشغب الفلسطيني كان وراء تدخلاتهم المستفزة في شؤون المسجد الأقصى ووراء اقتحاماتهم المسلحة للمسجد الأقصى واعتدائهم على البشر والحجر".

وكانت صحيفة إسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي الأحد قوله إن الأردن وإسرائيل اتفقتا على تركيب كاميرات للمراقبة في المسجد الأقصى، قبل عيد الفصح الذي يحتفل به اليهود في ابريل.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

ويخشى الفلسطينيون محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة هناك.

