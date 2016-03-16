البحرين.. اعتقال شخصين يروجان صورا لقيادات حزب الله

صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، بأن شرطة المديرية تمكنت من القبض على شخصين أحدهما بحريني (صاحب المحل) والآخر يحمل جنسية آسيوية (عامل) إثر تفتيش محل تجاري بالمنامة يقوم ببيع صور تروج لقيادات حزب الله والمصنف خليجيا وعربيا "منظمة إرهابية ".

وأوضح أنه على إثر ورود معلومات تتعلق بنشاط المحل التجاري المذكور تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية صاحب المحل والقبض عليه ومعه العامل بالمحل وبحوزتهما كمية من الصور التي تخص الكيان الإرهابي، بحسب وصف البيان الصادر من وزارة الداخلية والتي حصلت "العربية نت" على نسخة منه.

وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى مصادرة المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشددا على المضي قدما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المنظمات والأشخاص ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية، وكذلك من يرفعون صورا أو شعارات أو رموزا للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات.