بروكسل: راية داعش بجانب جثة المشتبه به باعتداءات باريس

أعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا الأربعاء العثور على راية تنظيم داعش وكتاب عنهم قرب جثة المشتبه به، الذي قتل خلال عملية للشرطة في بروكسل على علاقة باعتداءات باريس.

وأكد متحدث باسمها خلال مؤتمر صحافي التعرف على المشتبه به ويدعى بلقايد محمد، وهو جزائري ولد في يوليو 1980، وكان يقيم بطريقة غير شرعية، لكنه كان معروفاً للسلطات القضائية بعمليات سطو "بسيطة" عام 2014.

وتابع تيري فيرتس أن قناصا من الشرطة قتله من خارج الشقة التي تعرضت للدهم في منطقة فورست قرب بروكسل.

وقال "كان هناك أيضا مخزن للرصاص والعديد من الذخائر، لكن لم يتم العثور على متفجرات".

إلى ذلك، أضاف فيرتس أن "شخصين كانا ربما في الشقة وهويتهما لا تزال مجهولة حتى الآن، تمكنا من الفرار والبحث جار عنهما بنشاط".

كما تم اعتقال شخصين آخرين أحدهما الثلاثاء والآخر ليل الثلاثاء الأربعاء، من دون تحديد هويتهما أو يكون واضحا تورطهما.

وأكد المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية أن التحقيقات "تتواصل بنشاط، ليلا ونهارا، وليس ممكن حاليا إعطاء مزيد من التوضيحات لكي لا تتضرر بالتحقيقات".