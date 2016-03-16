ترامب يلوح بـ "أعمال شغب" إذا لم يرشحه حزبه

توقع دونالد ترامب حصول "أعمال شغب" إذا قرر الحزب الجمهوري عدم ترشيحه لمواجهة المرشح الديموقراطي في السباق إلى البيت الأبيض، لأنه لم يحصل على الغالبية المطلوبة من المندوبين.

وقال ترامب "أعتقد أنكم ستواجهون أعمال شغب. أمثل أعدادا هائلة... ملايين الاشخاص"، معتبرا أن من الضروري ترشيحه إذا لم ينقصه سوى عشرات المندوبين لتأمين الأكثرية.

يتصدر ترامب السباق للفوز بالترشيح، لكن أسلوبه وأفكاره يشكلان إزعاجا للحزب الجمهوري نفسه، ويتحدث البعض عن سيناريوهات بديلة لإبعاده.

والانتخابات التمهيدية التي شهدت الثلاثاء فوز ترامب في فلوريدا وهزيمته في اوهايو، أمام حاكم الولاية جون كاسيك، أعادت الحديث عن السيناريوهات المعقدة التي من شأنها أن تتيح لقيادة الحزب تفضيل مرشح فاز بعدد أقل من المندوبين، لكنه الأوفر حظا على الأرجح للتغلب على المنافس الديموقراطي.

وترجح استطلاعات الرأي حتى الآن خسارة دونالد ترامب أمام المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون أو بيرني ساندرز، في الانتخابات العامة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر التي ستأتي بالرئيس المقبل للسنوات الأربع المقبلة.

فالأسلوب الحاد جدا لدونالد ترامب وتصريحاته المباشرة ضد المهاجرين غير الشرعيين أو المسلمين، والشتائم التي يوجهها إلى منافسيه، تزعج قسما كبيرا من الجمهوريين.

الى ذلك تضاف أعمال العنف التي لجأ اليها مؤيدو ترامب ضد متظاهرين أرادوا التشويش على تجمعاته. ولفتت هذه المواجهات الانتباه لأن ترامب لم يتخذ موقفا واضحا من تجاوزات أنصاره.