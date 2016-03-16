تركيا.. توقيف 3 جامعيين لتضامنهم مع الأكراد

أمر القضاء التركي الثلاثاء بتوقيف 3 جامعيين متهمين بنشر "الدعاية الإرهابية" بعد توقيعهم عريضة تندد بعنف الجيش في عملياته ضد المتمردين الأكراد، بحسب تقارير إعلامية.

وبناء على طلب المدعي العام، أمرت محكمة في اسطنبول بسجن الأستاذ في جامعة البوسفور إيسرا مونغر، ومظفر كايا الذي يدرس في كلية الفنون الجميلة، والأستاذ في جامعة نسانتاسي كيفانتش إيرسوي، وفقا لوكالة دوغان للأنباء.

من جهة أخرى، أشارت وكالة الأناضول الرسمية إلى أنه تم وضع كريس ستيفينسون، وهو أستاذ بريطاني من جامعة أخرى في اسطنبول، قيد التوقيف للتهمة نفسها، بعد قيامه بتوزيع منشورات تدعو إلى الاحتفال برأس السنة الكردية الجديدة في 21 مارس.

وفي يناير الماضي، وقع أكثر من 1200 أكاديمي تركي وأجنبي عريضة من أجل السلام، منددين بـ"المجازر" التي ترتكبها قوات الأمن التركية خلال العمليات التي تنفذها ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في مدن عدة تخضع لحظر تجول.

وقد أثارت هذه المبادرة غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حذر الموقعين من أنهم سيدفعون "ثمن خيانتهم".

وتصل عقوبة "الدعاية الإرهابية" في تركيا إلى السجن 5 سنوات كحد أقصى.

ومنذ يوليو، استؤنفت المعارك الدامية بين القوات التركية والمتمردين الأكراد مع انهيار الهدنة ومحادثات السلام التي بدأت نهاية 2012.