رئيس اللجنة التشريعية الكويتية: سنعتقل دشتي في المطار

صرح النائب الكويتي مبارك الحريص، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، لـ"العربية.نت" بأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الحميد دشتي من قبل مجلس الأمة جاء بعد قرار بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، والمكونة من 7 أعضاء، مؤكداً أن دشتي سيتعرض لملاحقات قانونية بسبب إساءاته للسعودية والبحرين. وحال صدور أي قرار من النيابة العامة باعتقاله، سيتم التنفيذ فوراً.

وقال: "عقدت اللجنة التشريعية اجتماعها للنظر في الطلب المقدم من قبل مجلس الأمة لرفع الحصانة على إثر ما قام به النائب دشتي من انتهاك صارخ للدستور الكويتي وكافة الأعراف الدبلوماسية والإساءة إلى العلاقات الراسخة بين الكويت ودول الخليج وبالأخص السعودية والبحرين، والتي لا يقبل المساس بها، وتم اتخاذ القرار بالإجماع لرفع الحصانة عن دشتي".

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية الحريص أن اللجنة عقدت اجتماعا طارئا لعرض القضية على أعضائها، ورفضت طلب دشتي التأجيل كونه خارج الكويت قائلا: "رفضت اللجنة التشريعية طلب دشتي بتأجيل النظر بقضية رفع الحصانة، بحجة كونه خارج البلاد، فمن حق اللجنة رفض التأجيل والتصويت على رفع الحصانة، وجاء قرار اللجنة بإجماع كافة الأعضاء، ورُفع القرار بعد ذلك إلى مجلس الأمة".

ولفت النائب الحريص إلى إبلاغ اللجنة وزارة العدل الكويتية بقرار رفع الحصانة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية والعدلية بحق دشتي، مؤكداً أنه "اليوم بات من الممكن محاكمة دشتي على كافة إساءاته في المحاكم الكويتية".

وأشار إلى طلب شكوى جديد تم تقديمه على خلفية إساءات دشتي المتكررة التي طالت مملكة البحرين، مضيفاً أنه "سيتم بحث طلب الشكوى الأحد القادم".

ووفق ما بينه رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، فمصير دشتي متعلق بقرار النيابة العامة، والتي ستبت بالأمر قريبا.

وكشف الحريص أنه "إذا أصدرت النيابة العامة قراراً بالقبض عليه فذلك يعني وضع اسمه في قائمة الإنتربول الدولي أو القبض عليه أثناء عودته بمطار الكويت".

وأضاف: "قد تتم محاكمة دشتي غيابيا في حال آثر البقاء في الخارج دون انتظار عودته، وسيتم تنفيذ حكم المحكمة سواء أكان في الداخل أو الخارج".

وشدد النائب الحريص على استنكار الكويتيين لما أورده دشتي من إساءات والتعرض للسعودية والبحرين قائلاً: "استقبل المواطنون الكويتيون قرار رفع الحصانة بكل ترحيب، وما أقر من إجراءات هو الحق المفترض اتخاذه بحق أي شخص مثل دشتي، سواء كان برلمانيا أو غير ذلك".