ميركل: انضمام تركيا للاتحاد غير مطروح

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن مسألة انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي "ليست مطروحة" بعد رغم المحادثات الجارية لحلحلة المفاوضات العالقة حول هذا الملف في إطار اتفاق حول أزمة الهجرة.

وصرحت ميركل أمام النواب الألمان الذين أعرب عدد كبير منهم عن القلق من تقديم تنازلات كبيرة لأنقرة أن هذه المفاوضات إذا انطلقت مجددا ستكون "مفتوحة" وعليه فإن "انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي ليس مطروحا" الآن.

وفي سياق متصل أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مذكرة للزعماء الأوروبيين أن الاتفاق المنتظر مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين على الجزر اليونانية سيكون "مؤقتا وإجراء استثنائيا".

وتوضح المذكرة مبادئ الاتفاق الذي يأمل توسك التوصل إليه أثناء رئاسته لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس والذي يعقبه اجتماع بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في بروكسل يوم الجمعة.



وتؤكد المذكرة على الحاجة إلى إعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليونان إلى تركيا على أن يتم ذلك فقط بعد مراجعة طلباتهم وفق قانون الاتحاد الأوروبي وأن توفر لهم تركيا الحماية.



وتعهدت المفوضية الأوروبية عدم تنفيذ أي "أبعاد جماعي" لطالبي لجوء الى تركيا بموجب الاتفاق الذي يأمل الجانبان توقيعه خلال قمة في بروكسل بهدف الحد من تدفق اللاجئين.

وصرح نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس في مؤتمر صحافي عشية القمة "لن يكون هناك إبعاد جماعي".

