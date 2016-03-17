ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا: يجب تطبيق اتفاق مينسك بالكامل

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الخميس إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقت مع رئيسي فرنسا وأوكرانيا على أن رفع العقوبات عن روسيا يجب أن يرتبط بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك.

والتقت ميركل مع فرانسوا أولوند وبيترو بوروشينكو في بروكسل لمناقشة تطورات الأزمة وقالت إن وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا يجب احترامه.

وقال ستيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل في بيان إنهم طالبوا أيضا بالإفراج الفوري عن الطيارة الأوكرانية ناديا سافشنكو المتهمة بقتل صحفيين روسيين اثنين.