فرنسا.. اعتقال 4 متشددين خططوا لهجمات في باريس

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب فجر اليوم الأربعاء 4 أشخاص: ثلاثة رجال وامرأة، يشتبه بأنهم كانوا يخططون لهجوم إرهابي في باريس. هذه الاعتقالات تمت في منطقتين من باريس وسين سان دوني "ضواحي باريس "

ويشتبه بأن أحد المعتقلين ويدعى يوسف "فرنسي من اصول مغاربية كان يعد "لأعمال عنيفة في فرنسا ووجد في بيته خرتوش عتادا لكلاشنشوف، كما تمت مصادرة مواد معلوماتية ورقمية وسيتم تحليلها"، وهذا ما اكده وزير الداخلية برنار كازنوف للصحافيين وهو يحضر جلسات مجلس الشيوخ.

وقال الوزير إن هذا الشخص "يوسف" يمكن أن تكون له صلة باشخاص يتواجدون حاليا في سوريا ينتمون إلى تنظيم داعش، وسبق وان حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في العام 2014 واطلق سراحه في اكتوبر الماضي، وسجن لسنة واحدة مع وقف التنفيذ بتهمة محاولة الذهاب إلى سوريا.

ويوسف كان تحت الإقامة الجبرية في ظل حالة الطوارئ بعد هجمات 13 نوفمبر الماضي التي أودت بحياة 130 شخصا.

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ومن معرض الكتاب الذي كان يقوم بافتتاحه، دعا إلى "التزام بأكبر قدر من الحذر"، مؤكدا أن "مستوى التهديد يبقى مرتفعا جدا". وأفاد أن الأربعة الذين أوقفوا قيد التحقيق ولم تنسب إليهم أي خطة لهجوم وشيك.

جهاز الامن الداخلي الفرنسي ذكر أن المعتقلين خضعوا للمراقبة بسبب شبهات بوجود "خطة هجوم محتمل"، لكن التهديد لم يتضح بعد من خلال مسار التحقيق.