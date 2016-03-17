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وفاة 16 معتمرا فلسطينيا بانقلاب حافلة في الأردن

المصدر: عمان - العربية
أهالي معان يهرعون للمستشفيات للتبرع بالدم لجرحى الحادث
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توفي 16 معتمرا فلسطينيا وأصيب 36 آخرون، منهم حالات حرجة، الأربعاء، اثر تدهور الحافلة التي تقلهم في منطقة المدورة بمحافظة معان جنوب الاردن.

وقال فريد الشرع الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني الأردني إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكة راتبا العبد الله في وادي موسى.

وأضاف أن الحافلة انقلبت في منطقة المدورة قبل الوصول الى الحدود الأردنية السعودية، وكان الضحايا في طريقهم لأداء مناسك العمرة في الديار المقدسة.

وذكر بيان للدفاع المدني أن أعداد الوفيات قابل للزيادة نتيجة وجود حالات بالغة من بين الإصابات.

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