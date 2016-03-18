ألمانيا: استمرار إغلاق سفارتنا ومدارسنا بتركيا

قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن ألمانيا ستبقي بعثاتها الدبلوماسية ومدارسها في تركيا مغلقة حتى مطلع الأسبوع المقبل بسبب خطر أمني مؤكد بدرجة كبيرة.

وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي حكومي: "لا أستطيع أن أحدد إلى أي مدى سيظل الخطر قائماً، لكن الحقيقة هي أنه بسبب التقييم الحالي للوضع فقد قررنا أن نبقي السفارة والمدارس مغلقة حتى عطلة نهاية الأسبوع (مطلع الأسبوع المقبل)".

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بشكل منفصل أن المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات التركية ومصادر أمنية كردية أبلغت المخابرات الألمانية يوم الأربعاء أن هناك مخططاً مرتبطا بتنظيم "داعش" لتنفيذ تفجير انتحاري على بعثات ألمانيا الدبلوماسية أو المدارس الألمانية، وأن احتمالات ذلك قائمة حتى يوم الأحد.