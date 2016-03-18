أميركا: ساعدنا فرنسا وبلجيكا أمنيا منذ هجمات باريس

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تساعد السلطات في فرنسا وبلجيكا لتعزيز الأمن منذ هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر وإن ذلك سيستمر.

جاءت تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست بعد أن ترددت أنباء عن إصابة واعتقال صلاح عبدالسلام في تبادل لإطلاق النار في بروكسل الجمعة.

وعبدالسلام هو المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس التي قتل فيها 130 شخصا.

وقال إرنست في إفادة صحافية يومية إنه لا يعلم إن كان الرئيس باراك أوباما قد تم اطلاعه على الأمر، وتابع "الولايات المتحدة لديها بوضوح موارد هامة وقدرات مهمة وقد استخدمناها لمساعدة الفرنسيين والبلجيكيين خلال قيامهم بالتحقيق في الهجمات واتخاذهم إجراءات لحماية بلادهم، وسنبقى على تواصل قوي معهم في هذا الشأن".