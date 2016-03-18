الحكومة الباكستانية تسمح لبرويز مشرف بمغادرة البلاد

غادر الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف، صباح الجمعة الباكر، باكستان وذلك غداة رفع المحكمة العليا قرار منعه من السفر للخارج، وفق ما أفادت مصادر ملاحية.

وأوضح أحد هذه المصادر أن مشرف استقل طائرة أقلعت من مطار كراتشي، مضيفاً: "كان آخر من صعد إلى الطائرة" وبدا عليه "الارتياح".

ووافقت الحكومة الباكستانية الخميس على مغادرة الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف البلاد لإجراء فحوص طبية بالرغم من الملاحقات التي تطاله بتهمة "الخيانة العظمى".

وكان الجنرال السبعيني الذي حكم باكستان من نهاية 1999 وحتى صيف 2008 منع من مغادرة الأراضي الباكستانية بعد عودته إلى البلاد في العام 2013 بعد خمس سنوات في المنفى. وادرج اسمه على لائحة سوداء للشخصيات الممنوعة من الخروج من باكستان.

ولكن الأربعاء، رفعت المحكمة العليا في البلاد هذا الحظر وسمحت له بمواصلة تلقي العلاج في عموده الفقري غير المتوفر في باكستان.

وبعدما كانت الحكومة استأنفت قراراً مماثلاً في يونيو أمام المحكمة العليا، وافقت هذه المرة على مغادرته إلى الخارج.

ولا يزال برويز مشرف ملاحقاً من قبل القضاء في 4 قضايا تعود إلى 2007 ومن بينها دوره المفترض في اغتيال خصمته السياسية بنظير بوتو وفرض حالة الطوارئ ووجهت إليه بسببها تهمة "الخيانة العظمى" وهي الأولى لجنرال في بلد شهد تاريخه العديد من الانقلابات العسكرية.