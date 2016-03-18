بلجيكا.. القبض على العقل المدبر لهجمات باريس

أكدت السلطات البلجيكية توقيف صلاح عبدالسلام أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هجمات باريس في منطقة مولنبيك في العاصمة بروكسل. وافاد مراسل العربية عن دوي انفجارين في البناية التي تم اعتقال صلاح فيها.

وتلاحق الشرطة البلجيكية عبدالسلام منذ الثلاثاء الماضي بعد حملة على شقة عثرت فيها على بصمات أصابعه.

وأفاد مراسل العربية في بروكسل أن شخصا آخر يدعى محمد بلقائد وهو من اصل جزائري قُتل خلال المداهمات. وحسب مصادر في بروكسل فإن بلقائد ربما يكون على صلة بهجمات باريس، وكان ضمن المقاتلين في صفوف داعش.

وقال وزير بلجيكي على تويتر إن صلاح عبدالسلام المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس ألقي القبض عليه في بروكسل اليوم الجمعة.

وأضاف ثيو فرانكين وزير الدولة للجوء والهجرة على تويتر "ألقينا القبض عليه".

وذكر تلفزيون (آر.تي.بي.إف) أن مكتب المدعي الاتحادي أكد اعتقال عبد السلام.

كما أفاد مراسل "العربية" عن سماع دوي انفجارين في المبنى الذي عثر فيه على عبد السلام بضاحية "مولينبك" في بلجيكا، وأضافت مصادر أخرى عن إصابته بساقه.

هولاند: فرنسا ستطلب تسليم صلاح عبد السلام

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن بلاده ستطلب قريبا جدا تسليم صلاح عبد السلام المشتبه به الأول في هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل قال هولاند إنه لا يراوده أي شك في أن السلطات القضائية ستطلب تسليمه قريبا جدا.

ومضى يقول "صلاح عبد السلام ضالع بشكل مباشر في التحضير لترتيب وتنفيذ تلك الهجمات".