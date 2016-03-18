تركيا..العثور على سيارة محملة بالمتفجرات وإبطال مفعولها

أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الجمعة، بالعثور على سيارة محملة بالمتفجرات بجوار مبنى حكومي في جنوب شرق تركيا، مضيفة أن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول عبوة ناسفة في السيارة التي عثر عليها خلال الليل.

وقالت المصادر إنه عثر على السيارة في بلدة هاني بإقليم ديار بكر الذي يغلب على سكانه الأكراد. وأضافت المصادر أنه عثر على 150 كلغ من المتفجرات داخل السيارة. وتفحص الشرطة اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة الأمنية في المنطقة في إطار التحقيق.

وأعلن مقاتلون أكراد، أمس الخميس، مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري في أنقرة قتل 37 شخصاً هذا الأسبوع، وحذروا من مزيد من الهجمات، بينما أغلقت ألمانيا بعثاتها الدبلوماسية ومدارسها في تركيا.

وأصدرت السفارة الأميركية في أنقرة بياناً الليلة الماضية دعت فيه مواطنيها "إلى اتخاذ الاحتياطات الأمنية".

وكان تفجير الأحد الماضي هو الثاني من نوعه في شهر في قلب العاصمة، وأعلنت جماعة "صقور حرية كردستان" المسؤولية عنه، الأمر الذي فتح فصلاً خطيراً في حرب تركيا مع المقاتلين الأكراد، فيما امتدت الهجمات المميتة إلى المدن الكبرى بعيداً عن جنوب شرق البلاد حيث يتركز الصراع عادة.