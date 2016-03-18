تركيا تواصل الضغط بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول تركي بارز إن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو سيحث زعماء الاتحاد الأوروبي على الموافقة على فتح مجالات جديدة في المفاوضات التي تجريها أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عندما يجتمع معهم في وقت لاحق، اليوم الجمعة، في بروكسل.

ووصل داود أوغلو في وقت متأخر يوم الخميس قبيل انطلاق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي التي تهدف للتوصل لاتفاق بين الاتحاد وتركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى اليونان.

وقال المسؤول في إشارة إلى عملية الانضمام التي تعطلها منذ وقت طويل قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي بسبب نزاعها الطويل الأمد مع تركيا: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى الصورة الأوسع".

وأضاف قائلاً: "توجد بضعة اتفاقات بشان عملية الانضمام الكامل لتركيا إلى الاتحاد الأوروبي. أوفينا بالفعل بالمعايير الافتتاحية لفصول كثيرة ولهذا نعتقد انه توجد خطوات كثيرة يجب اتخاذها لفتح تلك الفصول ومازال ذلك هو ما نتوقعه".