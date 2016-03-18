كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين مجدداً

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين بعد أيام قليلة من إصدار رئيسيها كيم جونغ ايل أوامره بإجراء تجارب على رؤوس نووية، وفق ما أفاد مسؤول أميركي في مجال الدفاع.

وأكد المسؤول الذي رفض كشف هويته "أن الولايات المتحدة تابعت إطلاق صاروخين بالستيين انطلاقا من كوريا الشمالية. ولم يشكل أي منهما تهديداً للولايات المتحدة او حلفائنا الإقليميين"، موضحاً أن إطلاقهما "يمثل انتهاكاً للقرارات العديدة لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف المصدر أن الصاروخين هما من نوع "نودونغ" المتوسط المدى.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً واحداً هوى في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت الخارجية الأميركية مساء الخميس إنها "تتابع الوضع في شبه الجزيرة الكورية من كثب".

وأضافت: "ندعو مجدداً كوريا الشمالية إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه زيادة التوتر في المنطقة والتركيز بدلاً من ذلك على اتخاذ قرارات ملموسة بغرض احترام التزاماتها الدولية".