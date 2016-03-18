لبنانيون شيعة يرفضون خلافات حزب الله التي فجرها بلبنان

لم تقتصر إدانة إرهاب ميليشيات حزب الله وتجنيه على الدول العربية على دول العالمين العربي والإسلامي، حيث أطلق مواطنون لبنانيون بيانا رافضا لتدخلات وإرهاب حزب الله في الدول العربية، في وقت اتخذت دول عربية عدة إجراءات ضد الميليشيات اللبنانية.

ورفض لبنانيون شيعة مستقلون منذ سنوات الخلاف الداخلي الذي ولده حزب الله بعد اغتيال رفيق الحريري، ويستمرون حاليا بحملة إدانة للحزب رغم التهديد الذي تمثله ميليشيات هذا الحزب وممارسته على حياتهم.

ودعا ناشطون شيعة من كل الانتماءات إلى تصحيح بوصلة الانتماء باتجاهها العربي بدل التوجهات الإيرانية.

وعن انغماس حزب الله بالمشاريع الإيرانية، أكد الشيعة المستقلّون رفضهم ذلك وانتماءهم إلى نظام المصالح الوطنية والعربية.

كما دعوا اللبنانيون من كافة المذاهب والطوائف إلى التوقيع والتضامن معهم من أجل حماية الوحدة الوطنية وتأكيد الانتماء العربي.

واتهم البيان حزب الله من غير تسميته باستخدام بعض اللبنانيين الشيعة لـ"تقديس" حربه في سوريا، كما أدان البيان استخدام "تمثيل المذهب الشيعي" لخطف القرار اللبناني.

وحذّر المستقلون الشيعة من تمادي حزب الله في استثمار الحس المذهبي لاستجلاب العنف السوري ومنطق التطرف إلى البيت اللبناني.