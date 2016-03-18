للمرة الأولى.. امرأة على رأس القيادة الشمالية الأميركية

قال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، اليوم الجمعة، إن‭ ‬‬الرئيس الأميركي باراك أوباما سيختار امرأة للمرة الأولى لتولي قيادة قوات مقاتلة.

وأشار كارتر إلى أن أوباما اختار لوري روبنسون، الجنرال في القوات الجوية الأميركية، لتكون القائدة المقبلة للقيادة الشمالية في الجيش الأميركي.

ويستوجب شغل هذا المنصب موافقة مجلس الشيوخ. وهو أحد أهم المناصب في الجيش الأميركي، وسيجعل من روبنسون، التي تقود في الوقت الحالي القوات الأميركية في المحيط الهادئ، أعلى جنرال تشرف على النشاطات العسكرية في أميركا الشمالية.

وقال كارتر، خلال حفل في واشنطن أقامته مجلة "بوليتيكو": "من المفاجئ أن الجنرال روبنسون ستكون أول قائدة امرأة لقوات مقاتلة".

وأضاف كارتر: "هذا الأمر يظهر جانبا إضافيا، هو أننا بتنا نملك حاليا الكثير من الضابطات القويات بشكل استثنائي. ولوري بالتأكيد ضمن هذه الفئة".

كما أشار كارتر إلى أن الجنرال في الجيش فنسنت بروكس، قائد القوات البرية الأميركية في المحيط الهادئ، سيكون القائد المقبل للقوات الأميركية في كوريا الجنوبية.