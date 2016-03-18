ميركل تحث على سرعة إعادة اللاجئين من اليونان إلى تركيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون جاهزاً للبدء بإعادة المهاجرين من اليونان إلى تركيا سريعاً لتفادي "عامل جذب" قبل سريان النظام الجديد رغم أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يحددوا موعداً لبدء إعادة اللاجئين.

ومتحدثة عقب قمة للاتحاد تم فيها الموافقة على عرض سيقدم إلى أنقرة في وقت لاحق اليوم لاتفاقية لمكافحة الهجرة غير المنظمة، قالت ميركل إن المفاوضات مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لن تكون سهلة لكن جميع دول الاتحاد الأوروبي تريد اتفاقاً.

وأضافت أن عملية إعادة التوطين القانونية للاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تبدأ بعد أيام قليلة من بدء إعادة المهاجرين من اليونان.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء اللوكسمبورغ كزافييه بيتل أن قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا على "موقف مشترك" بشأن اتفاق مع تركيا يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.

وأوضح بيتل في تغريدة أنه هناك "اتفاق حول موقف الاتحاد الأوروبي" وسيتولى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "عرضه على رئيس الوزراء التركي قبل مجلسنا الأوروبي" صباح الجمعة.