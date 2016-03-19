أميركي من فرجينيا يقر بمحاولته الانضمام لتنظيم داعش

أقر رجل أميركي من فرجينيا بالذنب أمام محكمة اتحادية أمس الجمعة، في اتهامه بمحاولة الانضمام لتنظيم داعش في سوريا في وقت سابق هذا العام، ليصبح رابع أميركي تتم إدانته هذا الأسبوع بمحاولة الانضمام للتنظيم المتطرف.

واعترف جوزيف حسن فاروق (28 عاما) وهو مواطن أميركي من وودبريدج بولاية فرجينيا بأنه حاول السفر إلى الأردن في يناير الماضي بغرض العبور إلى سوريا والقتال في صفوف داعش.

واتهم شخص آخر من أصدقاء فاروق يدعى محمود الحسن (25 عاما) بمحاولة مساعدة فاروق على الانضمام لداعش في يناير، بعدما أقله للمطار وقدمه لشخص اعتقد أنه يتولى التجنيد لصالح التنظيم، لكنه في الواقع كان عميلا لمكتب التحقيقات الاتحادي ولم يقر الحسن بالذنب في القضية حتى الآن.