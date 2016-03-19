بوتين يدعو لتقديم المساعدات لذوي قتلى طائرة "فلاي دبي"

نقلت وكالات أنباء محلية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اليوم السبت أن تقديم المساعدة لأقارب من قتلوا في حادث تحطم طائرة ركاب بجنوب روسيا يكتسب أولوية.

ونقلت الوكالات عن بيسكوف قوله "قال رئيس الدولة إن الأمر المهم الآن هو التعاون مع أسر من قتلوا والمقربين منهم".

وقتل 62 شخصاً، هم 55 راكباً وطاقم من 7 أفراد، كانوا على متن طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية، حيث تحطمت الطائرة أثناء الهبوط بمطار مدينة روستوف الروسية غالباً بسبب سوء الأحوال الجوية.