صلاح عبد السلام أبلغ المحقق تراجعه عن تفجير نفسه بباريس

أعلن المدعي العام في باريس، السبت، أن صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس، أبلغ المحققين البلجيكيين أنه كان ينوي تفجير نفسه في 13 نوفمبر عند استاد فرنسا لكنه غير رأيه.

وأبلغ المدعي فرانسوا مولين الصحافيين قائلا "أكد صلاح عبد السلام خلال استجواب المحققين له أنه وأنا أنقل عنه (أراد تفجير نفسه عند استاد فرنسا وغير رأيه)". وأضاف مولين أنه ينبغي التعامل مع أقوال عبد السلام الأولية بحرص.

إلى ذلك، قال ممثلو الادعاء في بلجيكا إنه تم رسميا توجيه تهمة الضلوع في الارهاب والقتل الى صلاح عبد السلام. وأفاد محامي صلاح أن موكله متعاون مع سلطات التحقيق البلجيكية وسيرفض طلب تسليمه إلى باريس.

من جهته، أافد مراسل العربية بأن السلطات الفرنسية ستحقق مع عبد السلام بعد بلجيكا حتى في حالة رفضه المجئ الى فرنسا.

