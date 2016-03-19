فرنسا ستحقق مع صلاح عبدالسلام بعد بلجيكا

قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، السبت، "سنربح الحرب ضد الإرهاب بالتحرك بلا توقف ولا مهادنة".

جاء ذلك إثر انتهاء مجلس الدفاع في الإليزيه برئاسة الرئيس فرانسوا هولاند وحضور وزير الدفاع جان إيف لودريان ورئيس الوزراء مانويل فالس والداخلية برنار كازنوف ووزير الخارجية جون مارك ايرولت ورئيس أركان القوات الفرنسية بيير فيلييه ورؤساء الدوائر الأمنية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والأمن الداخلي.

وقال كازنوف إن عمليات الأسبوع المنصرم أتاحت تحييد عدد كبير من الأشخاص، الذين أثبتوا خطورتهم الشديدة وتصميمهم التام. وأضاف "يجب أن يحاسب صلاح عبدالسلام على أفعاله أمام القضاء الفرنسي".

يأتي ذلك في وقت قال فيه محامٍ لعبدالسلام إن صلاح عبدالسلام يتعاون مع الشرطة البلجيكية وسيرفض تسليمه لفرنسا.

وتحدث كازنوف للصحافيين عن التعاون الأمني بين بلجيكا وفرنسا من أجل هذه اللحظة اعتقال صلاح عبدالسلام في بروكسل بعد مطاردة وبحث استمرت أربعة أشهر، وقال إن "القبض على صلاح عبدالسلام كان خبراً مفرحاً بالدرجة الأولى لأهالي الضحايا ثم لقوات الأمن في باريس وبروكسل هذا التعاون الذي تم الاتفاق عليه في بداية فبراير الماضي مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل.

وقال الوزير الفرنسي إن البحث عن أسماء مطلوبة تسترت على صلاح عبدالسلام وشخصيات أخرى متشددة تقوم بتجنيد الشباب للذهاب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم داعش لا يزال جارياً.

وصلاح عبدالسلام هو المشتبه به الرئيسي في الاعتداءات الدموية في فرنسا، وهو ملاحق منذ أربعة أشهر بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرها بحقه قاض فرنسي في 24 نوفمبر 2015، ما سيسهل تسليمه إلى القضاء الفرنسي.

وتسمح مذكرة التوقيف الأوروبية بتفادي آليات التسليم الدولية العادية التي تستغرق المزيد من الوقت وتبقى نتيجتها غير مضمونة.

وقال كازنوف إنه "في سياق الإجراءات التي بوشرت إثر اعتداءات 13 نوفمبر، وجهت التهمة إلى 10 أشخاص، اثنان منهم في فرنسا وثمانية في بلجيكا، مشيراً إلى أنه "ما زال البحث جارياً بصورة حثيثة عن أفراد آخرين".

وأشاد بالتزام السلطات البلجيكية "الثابت" لاسيما في مطاردة صلاح عبدالسلام وبـ "التعاون الجيد" بين الأجهزة الفرنسية والبلجيكية.

وأشار إلى "توقيف 74 شخصاً (في فرنسا) على ارتباط بأنشطة إرهابية ووجهت التهمة رسمياً إلى 37 وأودع 28 الحبس"، منذ مطلع السنة.

ورأى الوزير الفرنسي أن هذه النتائج "تشكل مواجهة مستوى تهديد مرتفعا إلى حد استثنائي، تشجيعاً على مواصلة جهودنا بلا هوادة".