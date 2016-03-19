فيديو لطائرة "فلاي دبي" وهي تسقط ولائحة بأسماء ركابها

قتل 62 شخصاً، هم 55 راكباً وطاقم من 7 أفراد، كانوا مساء أمس الجمعة على متن طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية، وتحطمت حين لم يكن بقي على نهاية رحلتها التي بدأت في دبي إلا بين 50 إلى 100 متر فقط لتهبط في مطار مدينة "روستوف- أون- دون" على حد ما نقلت مواقع إخبارية روسية، منها وكالة "تاس" المتضمن خبرها أن سبب سقوطها "ربما كان ضعف الرؤية الليلية"، التي فقدت معه القدرة على تحديد موقع المدرج على الأرجح.
وسريعا انتشر فيديو في مواقع التواصل، تظهر فيه كتلة نارية وهي تهوي، وأكدوا أنها للطائرة، وهو فيديو تبثه "العربية.نت" نقلا عن واضعيه في "يوتيوب" كما وجدته في مواقع إخبارية روسية أيضا، ومعظمها ذكر أن الطائرة سقطت عند محاولتها الثانية للهبوط في المطار، وهوت إلى منطقة بجوار مدرجه الرئيسي، ولم تورد "وزارة الطوارئ الإقليمية" أي تأكيد عن ناجين من الكارثة.
واستبعد مسؤولون ومحققون روس بسقوط الطائرة أن يكون استهدفها أي عمل إرهابي، وقالوا في ما قرأته "العربية.نت" مترجما عن بعض المواقع الإخبارية الروسية أن سوء الأحوال االجوية هو السبب الرئيسي بسقوطها، فالرياح كانت قوية جدا في محيط المطار، والطائرة حاولت الهبوط مرتين على مدى ساعتين قبل أن تتحطم.
أما الشركة المالكة للطائرة، فذكرت في موقعها أنها تحقق في "حادث" وقع لإحدى طائراتها المتوجهة إلى الجنوب الروسي، شارحة أنها: "على علم بالحادث المتعلق برحلتنا FZ981 والمتوجهة من دبي إلى روستوف، ونقوم بالتحقيق في تفاصيل الحادث وسننشر المعلومات حال ورودها".
من المعلومات عن Flydubai التي أسستها حكومة الإمارة في مارس 2008 وحصلت بأوائل الشهر الجاري على عضوية في منظمة النقل الجوي العالمية (آياتا) كأحدث شركة طيران تنضم إليها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها تتخذ من المبنى الرقم 2 بمطار دبي الدولي مركزا لعملياتها التي بدأت بأولى رحلاتها في منتصف 2009 إلى بيروت، وتلتها بثانية في الشهر نفسه إلى عمان، وبعدها أصبحت خدماتها ورحلاتها تشمل 12 وجهة في العالم.
وتبعد مدينة Rostov-on-Don التي كانت الطائرة متوجهة إليها، أكثر من 1067 كيلومترا في الجنوب الروسي عن موسكو،، وهي عاصمة الكيان الفدرالي الروسي "روستوف أوبلاست" ويقع معظمها على نهر "الدون" الشهير. أما جنسيات الركاب فلم تتضح بعد، بانتظار الإفراج عنها رسميا من الشركة.
واتضح من لائحة بأسماء الركاب، نشرها موقع LifeNews الإخباري التلفزيوني الروسي، أنه لا يوجد راكب عربي الاسم بينهم، وهي لائحة بأسماء روسية، أو أجنبية عموماً، وقامت "العربية.نت" بترجمتها من الروسية إلى الإنجليزية عبر موقع الترجمة في "غوغل" فلم يظهر منها ما يشير إلى وجود ركاب عرب، ويمكن للقارئ التأكد بنفسه من الأسماء بعد ترجمتها إلى اللغة التي يرغبها. أما أفراد طاقم الطائرة، فجنسياتهم غير معروفة للآن.
وفيما يلي قائمة بأسماء الضحايا:
1. Larissa Allen
2. Hanna Andreyeva
3. Elvira Belyakova
4. Victor blithely
5. Victoria Bevzyuk
6. Marina Bevzyuk
7. Julia Mute
8. Sergey Mute
9. Galina Bolgova
10. Alexander Bozhko
11. Olga Bozhko
12. Alina Berezina
13. Konstantin Chebotarev
14. Svetlana Chebotarev
15. Dmitry Chernov
16. Elena Chernova
17. Kirill Chistyakov
18. Oleg Chistyakov
19. Victoria Chistyakov
20. Vladimir Fedyanin
21. Valery Gamow
22. Lyudmila Goncharova
23. Elena Kaliberda
24. Sergey Kaliberda
25. Olesya Karavantseva
26. Irina Karpenko
27. Katirveli Ayapan
28. Olga Klimenko
29. Paul Koposov
30. Anastasia Koposova
31. Koposova Daria
32. Koposova Lyudmila
33. Raisa Loboda
34. Olga Mayachenko
35. Siam Mohan
36. Inna Negodaeva
37. Anna Osipova
38. Galina Pakus
39. Igor Pakus
40. Alex Shangqing
41. Irina Shangqing
42. Nikolai Shlipchenko
43. Valentine Somin
44. Mann Serhieva
45. Natalia Tarasenko
46. Svitlana Tsehelska
47. Danilo Tsihelski
48. Pavlo Tsihelski
49. Natalia Veremeevskaya
50. Alexander Veremeyvsky
51. Vitaly Veremeevsky
52. Valentin Voronov
53. Larisa Zheved
54. Tatyana Kravchenko
55. Nikolay Karpenko