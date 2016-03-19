فيديو لطائرة "فلاي دبي" وهي تسقط ولائحة بأسماء ركابها

قتل 62 شخصاً، هم 55 راكباً وطاقم من 7 أفراد، كانوا مساء أمس الجمعة على متن طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية، وتحطمت حين لم يكن بقي على نهاية رحلتها التي بدأت في دبي إلا بين 50 إلى 100 متر فقط لتهبط في مطار مدينة "روستوف- أون- دون" على حد ما نقلت مواقع إخبارية روسية، منها وكالة "تاس" المتضمن خبرها أن سبب سقوطها "ربما كان ضعف الرؤية الليلية"، التي فقدت معه القدرة على تحديد موقع المدرج على الأرجح.

وسريعا انتشر فيديو في مواقع التواصل، تظهر فيه كتلة نارية وهي تهوي، وأكدوا أنها للطائرة، وهو فيديو تبثه "العربية.نت" نقلا عن واضعيه في "يوتيوب" كما وجدته في مواقع إخبارية روسية أيضا، ومعظمها ذكر أن الطائرة سقطت عند محاولتها الثانية للهبوط في المطار، وهوت إلى منطقة بجوار مدرجه الرئيسي، ولم تورد "وزارة الطوارئ الإقليمية" أي تأكيد عن ناجين من الكارثة.

واستبعد مسؤولون ومحققون روس بسقوط الطائرة أن يكون استهدفها أي عمل إرهابي، وقالوا في ما قرأته "العربية.نت" مترجما عن بعض المواقع الإخبارية الروسية أن سوء الأحوال االجوية هو السبب الرئيسي بسقوطها، فالرياح كانت قوية جدا في محيط المطار، والطائرة حاولت الهبوط مرتين على مدى ساعتين قبل أن تتحطم.

أما الشركة المالكة للطائرة، فذكرت في موقعها أنها تحقق في "حادث" وقع لإحدى طائراتها المتوجهة إلى الجنوب الروسي، شارحة أنها: "على علم بالحادث المتعلق برحلتنا FZ981 والمتوجهة من دبي إلى روستوف، ونقوم بالتحقيق في تفاصيل الحادث وسننشر المعلومات حال ورودها".

من المعلومات عن Flydubai التي أسستها حكومة الإمارة في مارس 2008 وحصلت بأوائل الشهر الجاري على عضوية في منظمة النقل الجوي العالمية (آياتا) كأحدث شركة طيران تنضم إليها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها تتخذ من المبنى الرقم 2 بمطار دبي الدولي مركزا لعملياتها التي بدأت بأولى رحلاتها في منتصف 2009 إلى بيروت، وتلتها بثانية في الشهر نفسه إلى عمان، وبعدها أصبحت خدماتها ورحلاتها تشمل 12 وجهة في العالم.

وتبعد مدينة Rostov-on-Don التي كانت الطائرة متوجهة إليها، أكثر من 1067 كيلومترا في الجنوب الروسي عن موسكو،، وهي عاصمة الكيان الفدرالي الروسي "روستوف أوبلاست" ويقع معظمها على نهر "الدون" الشهير. أما جنسيات الركاب فلم تتضح بعد، بانتظار الإفراج عنها رسميا من الشركة.

واتضح من لائحة بأسماء الركاب، نشرها موقع LifeNews الإخباري التلفزيوني الروسي، أنه لا يوجد راكب عربي الاسم بينهم، وهي لائحة بأسماء روسية، أو أجنبية عموماً، وقامت "العربية.نت" بترجمتها من الروسية إلى الإنجليزية عبر موقع الترجمة في "غوغل" فلم يظهر منها ما يشير إلى وجود ركاب عرب، ويمكن للقارئ التأكد بنفسه من الأسماء بعد ترجمتها إلى اللغة التي يرغبها. أما أفراد طاقم الطائرة، فجنسياتهم غير معروفة للآن.

وفيما يلي قائمة بأسماء الضحايا:

1. Larissa Allen

2. Hanna Andreyeva

3. Elvira Belyakova

4. Victor blithely

5. Victoria Bevzyuk

6. Marina Bevzyuk

7. Julia Mute

8. Sergey Mute

9. Galina Bolgova

10. Alexander Bozhko

11. Olga Bozhko

12. Alina Berezina

13. Konstantin Chebotarev

14. Svetlana Chebotarev

15. Dmitry Chernov

16. Elena Chernova

17. Kirill Chistyakov

18. Oleg Chistyakov

19. Victoria Chistyakov

20. Vladimir Fedyanin

21. Valery Gamow

22. Lyudmila Goncharova

23. Elena Kaliberda

24. Sergey Kaliberda

25. Olesya Karavantseva

26. Irina Karpenko

27. Katirveli Ayapan

28. Olga Klimenko

29. Paul Koposov

30. Anastasia Koposova

31. Koposova Daria

32. Koposova Lyudmila

33. Raisa Loboda

34. Olga Mayachenko

35. Siam Mohan

36. Inna Negodaeva

37. Anna Osipova

38. Galina Pakus

39. Igor Pakus

40. Alex Shangqing

41. Irina Shangqing

42. Nikolai Shlipchenko

43. Valentine Somin

44. Mann Serhieva

45. Natalia Tarasenko

46. Svitlana Tsehelska

47. Danilo Tsihelski

48. Pavlo Tsihelski

49. Natalia Veremeevskaya

50. Alexander Veremeyvsky

51. Vitaly Veremeevsky

52. Valentin Voronov

53. Larisa Zheved

54. Tatyana Kravchenko

55. Nikolay Karpenko