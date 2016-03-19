ولد الشيخ أحمد بصنعاء للتشاور مع وفدي الحوثي وصالح

وصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء في إطار جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية، وسيجري مشاورات مع قيادات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وعبّر ولد الشيخ عن أمله بعقد جولة مباحثات أواخر الشهر الجاري.

يأتي ذلك عقب لقاء عقده ولد الشيخ أحمد في الرياض مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي أكد أن كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل ودائم وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

من جهته أكد ولد الشيخ مواصلة المشاورات مع الأطراف اليمنية من أجل جولة جديدة من المباحثات يأمل في أن تعقد نهاية مارس الجاري.

وأوضحت الحكومة اليمنية أنها جاهزة للحل السياسي السلمي المستند إلى تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، موضحةً أن التأخير في التنفيذ ناتج عن عدم جاهزية الطرف الآخر فقط.

بدوره، أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني هذا الأمر، حيث قال إن الضغط الذي مورس على ميليشيات الحوثي وصالح بدأ يؤتي ثماره، مشيراً إلى أن الأمور باتت على مشارف انتقال هام ومفاوضات وفقاً للقرار رقم 2216.

وقال إن الحكومة اليمنية ستكون قادرة على الذهاب إلى الجولة الجديدة من المفاوضات٬ بفاعلية أكثر وستضع النقاط على الحروف، وشدد على أن الجولة المقبلة ستكون حاسمة٬ وستعمل الحكومة على تنفيذ أجندة المشاورات السابقة.