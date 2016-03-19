تحطم طائرة لـ"فلاي دبي" بروسيا.. ومصرع 62 راكبا

تحطمت طائرة ركاب تملكها شركة "فلاي دبي" من طراز "بوينغ 800-737" تقل 62 شخصاً، اليوم السبت، أثناء محاولتها الهبوط في مطار مدينة روستوف جنوب روسيا.

وأعلنت الشركة المالكة للطائرة، ومقرها دبي، العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أفادت أن "عطلاً تقنياً أو خطأ بشرياً" وراء تحطم طائرة "فلاي دبي" جنوب روسيا ومقتل جميع ركابها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن أوكسانا كوفيرجنايا، ممثلة اللجنة قولها: "نبحث في الوقت الراهن في نظريتين رئيسيتين لتحطم الطائرة في رسستوف-أون-دون: خطأ من الطيار يتعلق بتدهور الأحوال الجوية أو عطل فني".

وفي وقت سابق نشرت شركة "فلاي دبي" على موقعها بياناً جاء فيه: "تأسف فلاي دبي لتأكيد أن رحلتها FZ981 تحطمت عند الهبوط، وتم تأكيد وفيات كنتيجة لهذا الحادث المأساوي، وقد أقلعت الرحلة من مطار دبي الدولي في الساعة 18:20 غرينتش، متجهة إلى روستوف-أون-دون حيث وقع الحادث في 00:50 بتوقيت غرينتش.. نحن نسعى لجمع المعلومات بأسرع ما يمكن، وفي هذه اللحظات الأليمة إن قلوبنا مع المسافرين والطاقم على متن الرحلة المذكورة، وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة المتضررين من هذا الحادث، وحالياً نطبق آلية الاستجابة للأزمات وسنعمل عن قرب مع جميع الجهات المعنية، وسننشر التفاصيل عندما تتوفر بشكل عاجل ودوري".

وأشار بيان لاحق للشركة بأن الطائرة كانت تحمل 33 سيدة و 18 رجلاً و4 أطفال، إضافة إلى الطاقم المكون من 7 أفراد. وأضافت الشركة أن جنسيات الضحايا، كالآتي: 44 روسياً و8 من أوكرانيا وهنديان اثنان وراكب واحد من أوزبكستان.

وقال مراسل قناة "العربية" في موسكو إن سقوط الطائرة يعود لأسباب فنية، أولها سوء الرؤية والرياح الشديدة، والتي وصلت إلى حوالي 30 مترا/الثانية، إضافة إلى الأمطار. وأضاف نقلاً عن شهود العيان أن الطائرة أجرت محاولة أولى للهبوط لكنها فشلت، ثم سقطت في المحالة الثانية للهبوط.

واستبعد مراسل "العربية" فرضية حدوث هجوم أدى إلى سقوط الطائرة، مشيراً إلى أن اللجان المسؤولة عن التحقيق في الحادث لم تتحدث عن أي فرضيات من هذا النوع، وغالباً الحادث نتج عن قلة خبرة قائد الطائرة في التعامل مع مثل هذه الأجواء.

وقالت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية إن الطائرة كانت مسافرة من دبي إلى روستوف-أون-دون وعلى متنها 55 راكباً، إضافة إلى الطاقم. وبحسب مراسل "العربية فإن غالبية الركاب على الطائرة المنكوبة من الروس.

وأضافت "تاس" أن كل من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، وذلك نقلاً عن مسؤول بمركز الطوارئ الإقليمي في جنوب روسيا. وذكر مسؤولون روس أن الحادث وقع أثناء محاولة الهبوط في جو ثلجي عاصف، حيث بلغت شدة الرياح حوالي 100 كيلومتر/الساعة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" تحطمت الساعة 03:50 (0030 بتوقيت غرينتش) في المطار الواقع في روستوف في نهاية رحلة من دبي.

وأوضح بيان للوزارة إن الطائرة اضطرت للتخلي عن محاولة مبدئية للهبوط وسقطت أثناء تكرارها المحاولة.

وقال مسؤول من لجنة التحقيق، وهي هيئة حكومية تحقق بشكل روتيني في الحوادث الكبيرة، من روستوف إنه "وفقاً للمعلومات المبدئية" فقد قُتل كل من كانوا على متن الطائرة.

وقال الحاكم الإقليمي في التلفزيون إن معظم ركاب الطائرة روس.

وقال مسؤول بوزارة الطوارئ في قناة "روسيا-24" الإخبارية إن"ثلاثة أجانب كانوا ضمن قائمة ركاب الطائرة ولكن هذه المعلومات بحاجة للمراجعة".