تركيا: انتحاري اسطنبول "داعشي" تركي

كشف وزير الداخلية التركي معلومات جديدة عن منفذ هجوم اسطنبول الذي وقع السبت وحصد 5 قتلى. وقال إفكان آلا إن منفذ هجوم اسطنبول يدعى محمد أوزتورك، وهو مواطن تركي مولود في غازي عنتاب، ومنتسب لداعش. وكشف وزير الداخلية أنه تم إلقاء القبض عليه وتوقيفه 5 مرات في وقت سابق، وأعيد إطلاق سراحه.

كما أشار إلى أن السلطات التركية تتابع كافة المعطيات الجديدة وتتابع ما إذا كان هناك من جهات ساعدت منفذ الهجوم الإرهابي أو قدمت له التسهيلات اللوجستية.

من جهة أخرى، أوضح آلا أن السلطات التركية أعلنت حال الطوارئ في سبع محافظات تركية بسبب خطر الإرهاب، لاسيما في مناسبة عيد النيروز الذي يحييه الأكراد.

يذكر أن الهجوم الانتحاري الذي وقع السبت استهدف شارع الاستقلال الواقع وسط مدينة اسطنبول التركية، بضاحية تشتهر بأنها مركز للتسوق ومقصد للسائحين، السبت، وأعلن محافظ المدينة عن مقتل 5 أشخاص.