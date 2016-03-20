تركيا منذ 2013.. 8 هجمات وأكثر من 530 قتيلاً

تستفيق تركيا منذ 2013 على هجمات إرهابية تحصد عشرات القتلى، منها ما نسب بحسب السلطات التركية إلى داعش، ومنها إلى حزب العمال الكردستاني أو من يدور في فلكه من أجنحة أو مؤيدين أو جماعات مرادفة.

حوالي 8 هجمات إرهابية ضربت تركيا، لاسيما بعض المناطق السياحية فيها، حاصدة حوالي 530 قتيلاً ومئات الجرحى.

ففي 11 فبراير 2013، وقع اعتداء على مركز جيفلغوزي الحدودي (جنوب شرق) وأسفر عن 17 قتيلاً.

وبعد3 أشهر وفي 11 مايو 2013، أسفر اعتداء مزدوج عن 52 قتيلاً في ريحانلي (أو الريحانية)، المدينة الكبيرة في جنوب تركيا قرب الحدود السورية.

وفي 20 يوليو 2015، وقع اعتداء في سوروتش قرب الحدود السورية، أسفر عن 34 قتيلاً ونحو 100 جريح بين ناشطي القضية الكردية. ونسبته السلطات التركية إلى تنظيم داعش.

وبعد أقل من 3 أشهر وفي 10 أكتوبر 2015، قتل 103 أشخاص وأصيب أكثر من 500 في تفجيرين انتحاريين أمام محطة أنقرة المركزية خلال تجمع مؤيد للأكراد. وهذا الهجوم الأكثر دموية على الأراضي التركية نسبته السلطات إلى داعش.

ارتفاع وتيرة التفجيرات في 2016

وسجل عام 2016 حتى الآن ارتفاعاً في وتيرة الهجمات، مع تصاعد التوتر بين السلطات التركية والعمال الكردستاني، إذ سجل شهرياً اعتداء على الأقل.

ففي12 يناير 2016، قتل 11 سائحاً ألمانياً وأصيب 16 آخرون بجروح في تفجير انتحاري نفذه سوري في منطقة سلطان أحمد السياحية وسط اسطنبول.

وفي17 فبراير2016، قتل 29 شخصاً في تفجير سيارة مفخخة استهدفت الجيش التركي في أنقرة. وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها "صقور حرية كردستان" مسؤوليتها عن التفجير، لكن السلطات التركية تقول إن أكراداً سوريين مرتبطون بالتفجير.

وفي13 مارس 2016، استهدفت سيارة مفخخة منطقة بالقرب من ساحة كيزيلاي الرئيسة في أنقرة، ما أدى إلى مقتل 34 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، ودارت الشبهة حول انتحارية كردية تدعى " سهر كاجلا دمير". وقالت الحكومة التركية إن دمير انضمت لفترة إلى ميليشيات الإناث الأكراد السوريين في كردستان السورية، كما نالت تدريباً في معسكر تابع لحزب "العمال الكردستاني". وأضافت الحكومة أنها ذهبت أيضاً إلى قنديل الواقعة في المناطق الحدودية الجبلية في شمال العراق، حيث يملك حزب العمال الكردستاني مقراً هناك.

وفي سوريا انضمت دمير إلى جماعة "صقور كردستان الحرة" التابعة لحزب العمال الكردستاني.

وكان آخر تلك الاعتداءات تفجير انتحاري السبت، 19 مارس استهدف شارع الاستقلال، أشهر منطقة تسوق في اسطنبول، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. في حين قال مسؤولان تركيان لوكالة رويترز، إن الأدلة تشير إلى أن المهاجم ينتمي على الأرجح إلى "حزب العمال الكردستاني" أو تنظيم "داعش".