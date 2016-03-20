سلام: لبنان أخطأ بحق العرب.. ومواجهة تمدد إيران مشروعة

اعترف رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، بأن لبنان أخطأ بحق دول الخليج العربي والعرب، مؤكداً أنه سيتم إصلاح هذا الخطأ عبر التزام الإجماع العربي في كل الاستحقاقات المقبلة. وانتقد سلام في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" دور إيران وميليشيات حزب الله وتدخلهما في شؤون بعض الدول العربية. واعتبر مواجهة الدول العربية لهذا التمدد مشروعة.

ورأى سلام أن الحل الوحيد لمواجهة نفوذ حزب الله هو خيار الدولة، رافضا أن يتخذ الحزب من لبنان منصة لمحاربة الدول العربية.

وأضاف أنه ليس لدى لبنان أي لبس في ما يخص أمن واستقرار دول الخليج والدول العربية مكررا مطالبته لحسن نصر الله بألا يهاجم الخليج والسعودية تحديدا. مع رفضه القاطع بأن يتم اتخاذ لبنان منصة لمحاربة أو تشكيل حالة عداءٍ مع دول الخليج.