خفر السواحل الإيطالي ينقذ 910 مهاجرين والعثور على جثة

قال خفر السواحل الإيطالي إنه أنقذ أكثر من 900 مهاجر في أربع عمليات متفرقة في مضيق صقلية أمس السبت، وإن خدمات الطوارئ انتشلت جثة واحدة.

وفي العام الثاني لأسوأ أزمة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية استقبلت أوروبا أكثر من 1.2 مليون مهاجر منذ مطلع 2015 أغلبهم من إفريقيا والشرق الأوسط.

وواصل خفر السواحل الإيطالي إنقاذ مهاجرين يكابدون الأمواج بين سواحل جنوب إيطاليا وشمال إفريقيا رغم أن أغلب الساعين لحياة أفضل في أوروبا اتخذوا طرقا أقل خطورة عبر اليونان.

وقال خفر السواحل الإيطالي اليوم السبت إنه أنقذ 378 مهاجراً في عمليتين وعثر على جثة. وانتشلت سفينة تابعة لوكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) 112 مهاجرا في حين انتشلت سفينة أخرى تعمل لحساب مهمة تابعة للاتحاد في البحر المتوسط 420 مهاجراً.

وشاركت سفينتان تابعتان للاتحاد الأوروبي في عمليات الإنقاذ يوم السبت. ولم يدل خفر السواحل الإيطالي بتفاصيل عن جنسيات المهاجرين.