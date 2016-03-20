محامي "منفذ هجمات باريس" سيقاضي مدعياً فرنسياً

قال محامي صلاح عبدالسلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس اليوم الأحد إنه سيقاضي مدعيا فرنسيا، لأنه أفشى اعترافا لموكله بأنه كان ينوي تفجير نفسه خلال الهجمات التي وقعت في نوفمبر.

وبعد يومين من القبض على عبدالسلام في عملية أمنية نفذتها الشرطة في بروكسل اتهم المحامي سفين ماري كبير المحققين الفرنسيين بانتهاك السرية القضائية من خلال نقل اعترافات عبدالسلام لقاضٍ في بروكسل خلال مؤتمر صحافي في باريس مساء أمس السبت.

وقال ماري لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الرسمية (أر.تي.بي.اف) "لا يمكنني أن أترك هذا يمر مرور الكرام".

وذكرت (آر.تي.بي.اف) أنه المحامي سيبدأ الإجراءات القانونية غدا الاثنين.

وكان المدعي العام في باريس فرنسوا مولان قال في مؤتمر صحافي أمس في باريس نقلا عن أقوال عبدالسلام "أراد تفجير نفسه عند استاد فرنسا وأنا أنقل عنه."

كما أبلغ مولان الصحافيين في باريس أنه يجب التعامل بحذر مع الاعترافات المبدئية لعبدالسلام البالغ من العمر 26 عاما، والذي يحمل الجنسية الفرنسية.

وقضى عبدالسلام ليلته الأولى بعد أن اعتقلته الشرطة البلجيكية عقب مطاردة استمرت أربعة أشهر في سجن شديد الحراسة في مدينة بروج بشمال غربي بلجيكا.

ومن المقرر أن يمثل عبدالسلام أمام القاضي في بروكسل يوم الأربعاء ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية عن محاميه قوله إنه لن يسعى لإخلاء سبيل موكله.