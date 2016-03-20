بالصور.. مظاهرات مناهضة لترامب بأريزونا ونيويورك

أغلق متظاهرون طريقا سريعا في ولاية أريزونا الأميركية يؤدي إلى حشد انتخابي لدونالد ترامب، الملياردير الذي ينافس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، فيما تظاهر محتجون أمام برج يملكه ترامب في منطقة مانهاتن بنيويورك تعبيرا عن رفضهم لترشحه.

وعرضت قنوات تلفزيونية إخبارية لقطات للمظاهرة التي شارك فيها عشرات المحتجين وأوقفوا حركة المرور أمس السبت، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات مثلا "امنعوا ترامب" و"أوقفوا ترامب".

وقالت الشرطة في مقاطعة ماريكوبا بالولاية إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص.

وعرضت لقطات فيديو عبر صفحة موقع أريزونا سنترال الإخباري على فيسبوك لشاحنة تشق طريقها وسط مجموعة كبيرة من المحتجين.

ووصف ترامب في حشد انتخابي لاحق بأريزونا المحتجين بأنهم "يجلبون العار" ووجه الشكر للشرطة. وأضاف "اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص فانصرف الآخرون."

وفي مدينة نيويورك مسقط رأس ترامب نظم نحو ألف متظاهر مسيرة من متنزه سنترال بارك إلى برج ترامب في منطقة فيفث أفينو.