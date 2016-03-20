وزيرة السعادة الإماراتية: نعمل على تحقيق السعادة للجميع

قالت عهود الرومي وزيرة السعادة الإماراتية لـ"العربية" إن تحقيق السعادة في الإمارات يشمل جميع فئات المجتمع وليس حكرا على المواطنين فقط.

وأكدت الوزيرة الإماراتية أن السعادة علم لها نظريات وأرقام.

وقالت "نطمح في الإمارات أن نطور من معايير السعادة حتى نتمكن من قياس مستواها ونحققها للمجتمع".

وأكدت الرومي أن أهم عامل للسعادة هو الترابط المجتمعي.

من جانبه اعتمد الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في الإمارات ميثاقاً وطنياً للسعادة والإيجابية التزاما بخلق البيئة الأسعد لمجتمع الإمارات، وذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء.

وقال على حسابه الرسمي في "تويتر": "اعتمدنا اليوم تسمية رئيس تنفيذي للسعادة والإيجابية في جميع المؤسسات، ومجالس للسعادة المؤسسية والإيجابية في الوزارات الاتحادية."

وأعلن اعتماد برامج لتصنيف أكثر بيئات العمل سعادة وإيجابية في القطاع الحكومي والخاص.. لأن السعادة مفتاح الإنتاجية."

وأضاف الشيخ محمد بن راشد بأن السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد المجتمعات وأن الإمارات في بداية مسار لتعلم كل يوم شيء جديد.