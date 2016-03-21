أمهات المخطوفين اللبنانيين لداعش: ارحمونا

بمناسبة عيد الأم توجه أهالي وأمهات العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى داعش إلى مشارف بلدة عرسال البقاعية على الحدود اللبنانية السورية، عند حاجز عين الشعب وقطعوا الطريق في اعتصام رمزي للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم. ووجهوا رسالة للمعنيين في هذا الملف الذي لا يزال عالقاً منذ أكثر من سنة، ولداعش و"خليفته" مطالبين بالـ "الرحمة".

وأصدر الأهالي لاحقاً بيانا اعتذروا فيه "من الشعب اللبناني وبخاصة أهالي بلدة عرسال على قطع الطريق".

وجاء في البيان الذي تلاه حسين يوسف والد العسكري اللبناني المخطوف علي يوسف:

"نحن أهالي العسكريين المخطوفين سنبقى على موقفنا لمتابعة المسيرة من أجل إتمام عملية إخراج فلذات أكبادنا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رسالة إلى أمير داعش ارحموا الأمهات بعيدهن وارحموا من أصبحوا يذرفون الدم بدل الدمع، ارحمونا الآن، فمن يتربعون على كراسيهم نسوا أو تناسوا قضيتنا وأقول لمن عليه الواجب والمسؤولية عن التلاعب بنا ولتسمع صرختنا وآهاتنا لأننا أصحاب حق وهؤلاء هم حماة الوطن وأننا أقوياء في قول الحق ونتحدى بهم الباطل ونتحدى كل من سولت له نفسه أن يلعب ويتاجر بدم أولادنا ولن نسمح لأي طرف أن يتحكم بمصيرهم ولأي سياسي أن يبيع الدم تحت حجة هيبة الدولة وليعلم الجميع أن هيبة الدولة تكمن في عودة أبناء الوطن إلى كنف الدولة".

كما شكروا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وقالوا في رسالتهم: "يا دولة الرئيس نجل ونقدر جهودك، لقد حملناك أمانة بلسان الأمهات واليوم بعيدهن يطالبنك برد الأمانة".