أننونيموس "تكشف" بيانات دونالد ترامب

بعد تهديدها بفضح دونالد ترامب، تمكنت مجموعة الهاكرز الشهيرة من اختراق بياناتها ونشرها عبر موقع "بايست بن". ونشرت المجموعة كمية من البيانات بدءا برقم الضمان الاجتماعي وعنوان منزله، مروراً بهاتفه وأسماء والديه وأولاده، فضلاً عن اسم وهاتف ممثلته القانونية ومسؤولة حملته، وغيرها.

يذكر أن المرشح الأميركي دونالد ترامب يعد واحدا من أكثر المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية إثارة للجدل، بسبب مواقفه المتطرفة في ملفي الهجرة ونظرته للمسلمين.

في المقابل، أعلنت متحدثة باسم ترامب أنّ السلطات والجهات الحكومية تسعى للقبض على الأشخاص المسؤولين عن تسريب هذه المعلومات.