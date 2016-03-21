إبعاد 14 منتمياً لـ"حزب الله" من الكويت

بعد القرار الصادر عن مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، أبعدت الأجهزة الأمنية الكويتية مؤخراً 11 لبنانياً و3 عراقيين بناءً على طلب من جهاز أمن الدولة بعد أن ثبت انتماؤهم إلى حزب الله.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح شكل فريقاً متخصصاً يتبع مكتبه مباشرةً، مهمته متابعة آلية تنفيذ طلبات الإدارة العامة لأمن الدولة والتنسيق معها أولاً بأول بشأن إبعاد غير المرغوب فيهم داخل البلاد.

وأضاف أن جهاز أمن الدولة أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة، موضحا أن إبعادهم عن الكويت سيمنعهم من دخول دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.