بلجيكا تكشف هوية مشتبهين مقربين من صلاح عبد السلام

أصدرت النيابة الفيدرالية في بلجيكا بلاغاً عن مطلوبين اثنين هما: محمد عبريني ـ شوهد في شريط فيديو إلى جانب صلاح عبد السلام في ١١ نوفبمر ٢٠١٥ في محطة للوقود في الطريق السريع في اتجاه باريس، أي قبل يومين من تنفيذ الاعتداءات.

والمطلوب الثاني في البلاغ الذي أصدرته النيابة العامه يتعلق بالمدعو سفيان كيال.

وكشفت النيابة العامه لأول مرة صباح اليوم أن اسمه الحقيقي ناجم العشراوي من مواليد ١٩٩١، وقد سافر للقتال في سوريا في شهر فبراير ٢٠١٣.

وعثرت الأجهزة المتخصصة على بصماته في شقة في بروكسيل وبيت آخر في جنوب بلجيكا يشتبه في أنهما قد استخدما لتحضير اعتداءات باريس.

وسيعقد النائب العام في بلجيكا فريديريك فان لييو ونظيره النائب العام الفرنسي فرانسوا مولانس مؤتمرا صحفيا مشتركا ظهر اليوم في بروكسيل للإجابة على التساؤلات الكثيرة القائمة بعد اعتقال صلاح عبد السلام وخاصة مسألة طلب فرنسا تسلمه لمحاكمته في باريس.

هذا وقال ممثلو الادعاء في بلجيكا إنه تم رسميا توجيه تهمة الضلوع في الإرهاب والقتل إلى صلاح عبدالسلام، المشتبه فيه الرئيسي بهجمات باريس.