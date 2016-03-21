ترامب يعيّن لبنانياً في فريقه للسياسة الخارجية

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه شكّل مجلساً لمستشاريه في الشؤون الخارجية وفي مقدّمتهم السناتور الجمهوري جيف سيسوزنز وهو صديق لترامب ومن أول من قدّموا دعم النخبة الجمهورية للمرشح الآتي من خارج أطر الحزب الجمهوري.

أعلن ترامب أيضاً أنه عيّن وليد فارس مستشاراً له للشؤون الخارجية، ومن الصدف أن وليد فارس كان يتحدث إلى قناة "الحدث" لحظة نشر صحيفة "واشنطن بوست" الخبر نقلاً عن ترامب في اجتماع مع رؤساء تحرير الجريدة.

وكشف وليد فارس لـ"العربية" لدى خروجه من الاستوديو أنه التقى دونالد ترامب في شهر ديسمبر الماضي وكان فارس، كما أوضح يتصل ويقدّم استشارات لخمسة مرشحين من الحزب الجمهوري وكان ترامب أحدهم.

وقال أيضاً إن حملة ترامب اتصلت به الأسبوع الماضي وطلبت منه الانضمام الى الفريق الاستشاري وأضاف أنه يوم الجمعة "وافق لأن ترامب يستطيع أن ينجز ما لا يستطيع غيره من المرشحين".

واعتبر وليد فارس أيضاً أن سياسات المرشحين الأبرز لدى الجمهوريين متقاربة في السياسات الخارجية، ويعني بذلك دونالد ترامب وتيد كروز السناتور من ولاية تكساس.

ضد الاتفاق النووي

لن يكون العمل من ضمن فريق العمل أمراً سهلاً خصوصاً أن دونالد ترامب لديه مواقف معلنة من قضايا كثيرة، لكن وليد فارس أوضح أنه يريد "التركيز على معارضة الاتفاق النووي الإيراني" الذي عقدته الولايات المتحدة من ضمن مجموعة 5+1 مع إيران، وقد أعلن ترامب أنه يجب إعادة النظر به وإلغاء الاتفاق مع إيران التي حازت على مليارات الدولارات نتيجة لرفع العقوبات عنها واعتبره ترامب اتفاقاً سيئاً.

أكد وليد فارس لدى حديثه مع "العربية" في مكتبها بالعاصمة واشنطن أن ترامب جاد في مواجهة هذا الاتفاق وهو جاد ايضاً في مواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وكان ترامب تحدث في خطابات انتخابية ومناظرات تلفزيونية أنه يريد استعمال القوة القصوى لضرب مناطق سيطرة تنظيم داعش وتعرّض لانتقادات كثيرة بسبب ذلك وكرر مواقفه القصوى من قضايا كثيرة مثل فرض عقوبات على الصين بسبب خرقها الاتفاقات التجارية وأيضاً رفع جدار على الحدود مع المكسيك ومنع المسلمين من دخول الأراضي الأميركية.

مصادر في حملة ترامب قالت لـ"العربية" إن المرشح الرئاسي وحملته سيعملون على مراجعة سياساته ومواقفه لكنه سيتمسّك بأن على الولايات المتحدة أن تبقى مفاوضاً مستقلاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين "لأن ذلك من مصلحة أميركا والإسرائيليين والفلسطينيين".

من هو؟

وليد فارس لبناني الأصل وهاجر إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاماً وعندما تحدث ترامب الى صحيفة واشنطن بوست قال إن وليد فارس يحمل دكتوراه ويعمل مستشاراً لمجلس النواب الأميركي وهو خبير في شؤون مكافحة الإرهاب.

تضمّ اللائحة أيضاً كارتر بيج وجورج بابادوبولوس وقال ترامب إنه خبير شؤون طاقة، وجو سميث وكان مفتش عام وزارة الدفاع بالإضافة الى الجنرال كيث كيلوغ.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من قول المرشح الجمهوري إنه يشاور نفسه في الشؤون الخارجية ويستمع إليها وقد تعرّض لسيل كبير من الانتقادات بسبب هذا التصريح الذي يشير الى أنه لا يملك فريقاً للشؤون الخارجية والسياسة الدولية.