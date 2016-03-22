أنباء عن توقيف مشتبهين بهجمات بروكسل

ذكرت وسائل إعلام، الثلاثاء، أنباء عن توقيف اثنين من المشتبه بهم في هجمات بروكسل. ونشرت فيديو لاعتقال مشتبه بها في الهجمات. لكن لم يتسن لـ"العربية" التحقق من صحته. كما نشرت الشرطة البلجيكية، الثلاثاء، صورة لثلاثة أشخاص يشتبه بتنفيذهم التفجيرين الذين هزا المطار.

ووقعت 4 تفجيرات في العاصمة البلجيكية بروكسل صباح الثلاثاء اثنان في مطار بروكسل وآخران في محطتي مترو قريبتين من مبان للاتحاد الأوروبي.

وخلفت التفجيرات عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية، بينما لم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجمات.

من جهته، قال المدعي العام الاتحادي في بلجيكا في مؤتمر صحفي إن أحد التفجيرين اللذين وقعا في مطار بروكسل نفذه مهاجم انتحاري على الأرجح.

وأضاف المدعي العام فريدريك فان ليو "هذا الصباح وقع تفجيران بصالة المغادرة في مطار بروكسل. ونفذ أحدهما مهاجم انتحاري على الأرجح وبعد ذلك بنحو نصف ساعة وقع تفجير في (محطة مترو) مايلبيك".