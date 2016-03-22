الأردن يضبط كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية، أمس الاثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بسيارتين قادمتين من الأراضي السورية، وتمكنت من إعطابهما، فيما فر من بداخلهما باتجاه العمق السوري، وفقاً لبيان الجيش الأردني.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله، إن قوات حرس الحدود أحبطت مساء الاثنين محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بسيارتين قادمتين من الأراضي السورية، حيث تمكنت المراقبات الأمامية من مشاهدتهما، وتم تطبيق قواعد الاشتباك عليهما داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى إعطاب الآليتين وفرار من بداخلهما باتجاه العمق السوري.

وضبطت القوات ما مجموعه 10511 كف حشيش بوزن 1815 كلغ، و44 كلغ من المواد المخدرة مجهولة النوع، و9180000 حبة مخدرة، وقد بلغ المجموع العام لوزن المواد المخدرة المضبوطة 3506 كلغ، إضافة إلى كميات من الذخيرة، وتم تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

وأكد البيان أن الجيش الأردني لن يتهاون في التصدي بكل قوة وحزم لكل ما من شأنه المساس بالأمن الوطني الأردني.