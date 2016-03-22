الأمم المتحدة فرضت عقوبات على 4 سفن بالخطأ

قال مسؤول أميركي إن مجلس الأمن الدولي وافق، الاثنين، على طلب من الصين لرفع العقوبات عن أربع سفن كانت على قائمة عقوبات ببيونغ يانغ، بعد أن أكدت الصين عدم استخدام السفن لأطقم من كوريا الشمالية.

وكانت السفن ضمن 31 سفينة فرض عليها المجلس المؤلف من 15 دولة في الثاني من مارس عقوبات، لأنها مملوكة لشركة الشحن الكورية الشمالية أوشن ماريتيم مانجمينت.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي لرويترز الاثنين "اكتشفنا أنها (السفن) ليست مملوكة لشركة أوشن ماريتيم مانجمينت. أساس إدراج السفن (على قائمة العقوبات) يستند في الأساس إلى أنها مملوكة لأوشن ماريتيم مانجمينت، لذلك إذا ارتكبت خطأ عليك تصحيحه".

بدوره، أوضح المسؤول الأميركي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن لجنة بمجلس الأمن معنية بعقوبات كوريا الشمالية وافقت على الطلب بعد أن قدمت الصين التزامات مكتوبة بأن السفن لن تستخدم أطقماً كورية شمالية. وأضاف أن إعلاناً رسمياً من المتوقع أن يصدر قريباً.

وتشمل السفن جين تنغ، وهي سفينة شحن احتجزتها الفلبين بعد أيام من سريان العقوبات.

وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة عبرت عن استعدادها لدعم الطلب الصيني بعد أن قالت بكين إنها ستضمن أن السفن تمتثل لنظام عقوبات الأمم المتحدة.

كذلك، قال المسؤول "نحن سعداء بالنتيجة. حققت أثراً ونتيجة عالمية حقيقية".

وأضاف أن ذلك مؤشر على "علاقة عمل مثمرة مع الصين"، بشأن كوريا الشمالية.