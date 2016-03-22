الاتحاد الأوروبي: اعتداء بلجيكا يهاجم مجتمعنا المنفتح

اعتبر قادة الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي ورؤساء المؤسسات الأوروبية في بيان مشترك الثلاثاء أن تفجيرات بروكسل هي "هجوم على مجتمعنا الديموقراطي المنفتح".

وقال القادة، بعد الهجمات التي أوقعت حوالي 35 قتيلا في مطار بروكسل الدولي ومحطة للمترو في حي المؤسسات الأوروبية، إن "الاتحاد الأوروبي ينعي ضحايا تفجيرات اليوم الإرهابية في بروكسل. كانت هجوما على مجتمعنا الديموقراطي المنفتح".

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تقف وقفة قوية تضامنا مع بلجيكا وهي مصممة على مواجهة هذا التهديد معا بكل الوسائل اللازمة".

وأضاف أن "الهجوم الأخير ليس من شأنه سوى تقوية تصميمنا من أجل الدفاع عن القيم الأوروبية والتسامح في وجه هجمات أعداء التسامح. سنكون موحدين وحازمين في الحرب ضد الكراهية والتطرف العنيف والإرهاب".