الجيش الإسرائيلي يقتحم الجامعة الأميركية بالضفة

اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء مقر مجلس الطلبة في الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين ومقر جمعية خيرية في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، وصادر عدداً من المعدات.

وصادر الجيش أجهزة حاسوب ومعدات مكتبية ومقاعد من مقر لجنة زكاة طولكرم.

وقام الجنود بتفجير وتكسير أبواب مقر "زكاة طولكرم"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت أيضاً مقر الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين وصادر وثائق وأجهزة حاسوب من مجلس الطلبة وتسبب بخسائر كبيرة.

ودان بيان صادر عن الحمد الله ما وصفه بـ "انتهاك آخر لحرمة المؤسسات التعليمية الفلسطينية"، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت حول ذلك.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجنود قاموا بعمليات تفتيش في مقر الجامعة العربية الأميركية (في جنين) وصادروا مواد دعائية وأعلام حركات إرهابية بما في ذلك حركة حماس".

وبحسب المتحدثة، فإن هذا النوع من العمليات يهدف إلى "منع وقوع هجمات جديدة".

واقتحم الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة عدداً من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منها جامعة بيرزيت قرب رام الله.