تنديدات دولية وعربية بتفجيرات بروكسل الإرهابية

توالت الإدانات الدولية والعربية عقب التفجيرات التي هزت بروكسل، اليوم الثلاثاء، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى.

من جانبها، اعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن تفجيرات بروكسل، التي وقعت صباح الثلاثاء "يوم حزين جداً لأوروبا".

وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن على أوروبا "وضع كل الإمكانات وتأمين غطاء شرعي لاتخاذ إجراءات بعد هجمات بروكسل".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: "نواجه حرباً واستنفاراً لقوى الأمن والاستخبارات الفرنسية". ودعا وزير الداخلية الفرنسي، من جانبه، إلى تعزيز مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، على حسابه على تويتر: "أشعر بالصدمة والقلق عقب أحداث بروكسل. سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة".

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إن الهجمات التي وقعت في بروكسل موجهة على ما يبدو ليس لبلجيكا وحسب وإنما للاتحاد الأوروبي وحرياته بالكامل.

واعتبر رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، أن تفجيرات بروكسل التي وقعت صباح الثلاثاء هي نتيجة "هجوم على أوروبا الديمقراطية".

وكتب لوفين لوكالة الأنباء السويدية "إنه هجوم على أوروبا الديمقراطية. لن نقبل أبداً بأن يعتدي إرهابيون على مجتمعاتنا المنفتحة".

من جهته، ندد رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، في تغريدة على تويتر "بهجوم دنيء".

من جانبه، أدان مجلس التعاون الخليجي التفجيرات التي هزت العاصمة البلجيكية بروكسل وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأدانت هيئة كبار العلماء في السعودية هجمات بروكسل الإرهابية.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة البلجيكية وأعربت عن تعازي مصر - حكومة وشعباً - للحكومة البلجيكية ولأسر الضحايا، مؤكدة الموقف المصري الثابت من الإرهاب وضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهته وانتشاره، مشددة على أن الوقت قد حان لأن يقف العالم وقفة حاسمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب الدولي التي تستهدف أمن الشعوب واستقرارها، وهو ما يتطلب إجراءات سريعة وفعالة علي المستوى الدولي لمحاصرة الإرهاب على مستوى الفكر والتمويل، فضلا عن الحيلولة دون تجنيد المزيد من الأفراد في صفوف هذه الجماعات الإجرامية.

كما دان الأزهر بشدة اعتداءات بروكسل التي اوقعت عشرات القتلى والجرحى معتبراً أنها "جرائم نكراء تخالف تعاليم الإسلام السمحة"، مشدداً على أنه "لم تتوحد جهود المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء اللعين فلن يكف المفسدون عن جرائمهم البشعة بحق الأبرياء الآمنين".

كذلك أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بشدة التفجيرات الإرهابية، معتبراً أن هذة الهجمات الخسيسة التى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العالم أجمع، تتطلب من المجتمع الدولي تضافر جهوده لدحر هذه الآفة واقتلاعها من جذورها وتجفيف منابع الإرهاب وعدم تمكين هؤلاء المتطرفين من الوصول إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي يستخدمونها لارتكاب جرائمهم. وأكد الأمين العام على تضامن جامعة الدول العربية مع الشعب البلجيكي في مواجهة هذة الجريمة البشعة التي تعرضوا لها.

وفي تعليق له على تفجيرات بروكسل، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن الأردن يدين الإرهاب والأعمال الإرهابية أينما وقعت.

كذلك أدان كل من رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، والمتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقوة هذه الهجمات.

وأدان العاهل المغربي محمد السادس الأعمال الإرهابية المشينة التي ضربت بروكسيل. وفي اتصال هاتفي، مع العاهل البلجيكي، لويس فيليب، تقدم الملك ، بتعازيه الحارة، معبراً عن التضامن المطلق للرباط مع الشعب البلجيكي.

بدوره، استنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، في بيان، الاعتداءات الارهابية التي تعرضت لها العاصمة البلجيكية، معتبراً أنها "عنف مجاني يرتكب باسم الدين من قبل جماعات ظلامية لا رادع دينياً ولا اخلاقياً لها، والذي يلحق اكبر الضرر بصورة العرب والمسلمين ويؤذي مصالحهم ويزيد الهوة بينهم وبين العالم الغربي".

وأكد سلام أن "المعركة مع الإرهابيين طويلة وأن هناك حاجة، اكثر من أي وقت مضى، إلى عمل دولي جدّي ومنسّق لضرب بؤر الإرهاب أينما كانت".

كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاعتداءات ووصفها بـ"البغيضة" وطالب بمحاكمة المسؤولين عنها. وقال بان كي مون في بيان أصدره مكتبه: "لقد ضربت الهجمات البغيضة اليوم قلب بلجيكا ومركز الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "يأمل أن تتم محاكمة المسؤولين عن الاعتداءات بسرعة".

وتأتي الانفجارات بعد 4 أيام على توقيف صلاح عبدالسلام، الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات فرنسا، التي أوقعت 130 قتيلاً على الأقل في 13 نوفمبر، في حي مولنبيك في العاصمة البلجيكية.