النفط واللاجئون السوريون على جدول زيارة كي مون للبنان

قبل يومين من الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، قامت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بزيارة سريعة إلى بيروت استمرت لعدة ساعات التقت بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل. أكدت فيها أن الظروف تتطلّب "انتخاب رئيس للجمهورية ومجلسَ نواب فاعلاً، والتعاون مع الحكومة وإجراء انتخابات محلية قريباً لتعزيز صمود لبنان وشعبه في ظلّ هذه الظروف".

موغيريني أكدت "أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان، لكن هذا الدعم غير كافٍ وحده، لذا نريد أن نرى مؤسسات لبنانية فعّالة، وهذا يصب في مصلحة الجميع، والمؤسسات القوية تنعكس على قوة لبنان، وينطبق هذا الأمر على البرلمان والانتخابات البلدية التي نودّ أن تحصل في الربيع، وينطبق أيضاً على الجيش اللبناني. إنّ الاتحاد الأوروبي يريد أن يعمل مع الحكومة لزيادة دعمه للجيش اللبناني لأنه مؤسسة أساسية لتأمين سلامة أمن لبنان واستقراره. كذلك نتشارك جهودنا لإطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، والاتحادُ الأوروبي يعمل خلال هذا الشهر على ذلك، وعملنا على المبادئ الأساسية للرباعية الدولية وننسّق مع الفرنسيين والعرب لعقدِ مؤتمر دولي".

في هذه الأجواء، سيستقبل المسؤولون بعد غدٍ الخميس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيروت، في زيارة بالغة الأهمية على أكثر من مستوى ديبلوماسي وسياسي وإقليمي ودولي، يجري التحضير لها باجتماعات تعدّ خلالها التقارير التي ستوضع في حوزته، خصوصاً على مستوى أزمة اللاجئين السوريين والظروف المتصلة بسعي بعض القوى الدولية إلى تسهيل دخول السوريين الى سوق العمالة اللبنانية، في انتظار المرحلة التي سيعودون فيها إلى أراضيهم المدمّرة.

أوساط مقربة من بري نقلت عنه أنه سيطلب من بان كي مون التدخل في حل الأزمة الحدودية مع إسرائيل في المناطق التي تستغلها إسرائيل في استخراج الغاز. وأكدت هذه الأوساط أن بري سيطلب من كي مون أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في حقول الغاز المشتركة في البحر الأبيض المتوسط، واعتبر حسب هذه الأوساط أن الوضع اللبناني لم يعد يسمح بالمزيد من المماطلة في حسم هذا الملف والانطلاق بأعمال الاستخراج خاصة وأن لبنان أكثر ما يكون في هذه المرحلة بحاجة الى الاستفادة من موارده في الغاز والنفط لتحسين أوضاعه الاقتصادية.